رئيس "التنظيم والإدارة": تطبيق هيكل جديد للجهاز بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر المقبل

01:49 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

المهندس حاتم نبيل

كتب - محمد سامي

كشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من تحديث هيكله الداخلي على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ليعمل وفق فكرة "الشباك الواحد"، بحيث تتعامل كل جهة حكومية مع إدارة مركزية واحدة بالجهاز في جميع احتياجاتها من هيكلة أو بطاقات وصف وظيفي أو شئون وظيفية وغيرها من الموضوعات.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن النظام الجديد يتضمن منح الصلاحيات والتفويض لرئيس الإدارة المركزية لاتخاذ القرار دون الرجوع لرئيس الجهاز، مع وضع ضوابط لضمان جودة القرارات.

