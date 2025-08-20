" التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، أن نتائج القبول الخاصة بالطلاب المتقدمين للعام الدراسي 2025-2026 جرى فحصها ومراجعتها بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل يدوي.

انطلاق المقابلات الشخصية الأسبوع المقبل

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الثانية من عملية القبول، والمتمثلة في إجراء المقابلات الشخصية للطلاب، ستبدأ خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن نسب النجاح المطلوبة تختلف من مدرسة إلى أخرى وفقًا لنتائج الاختبارات، بينما تزداد فرص المرشح في اجتياز هذه المرحلة بمدرسة الرغبة الأولى إذا كانت درجته مرتفعة.

نسبة 50% ليست كافية للقبول

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على نسبة 50% في اختبار القبول لا يُعد كافيًا وحده لتحديد موعد المقابلة، إذ تعتمد كل مدرسة على معايير إضافية للتأكد من مدى ملاءمة الطالب للتخصص التكنولوجي الذي اختاره، وتتمثل أهمية المقابلة في قياس ميول الطالب واستعداده للتخصص بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

فرص بديلة للطلاب غير المقبولين بالرغبة الأولى

وبيّنت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلة الشخصية في مدرسة الرغبة الأولى، سيتم تحويلهم تلقائيًا إلى مدرسة الرغبة الثانية وفق نظام مصمم لضمان حصول كل طالب على فرصة عادلة في الالتحاق بمجال مناسب له، مما يضمن عدم إقصاء أي طالب بشكل نهائي.

