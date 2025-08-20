إعلان

" التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

12:20 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، أن نتائج القبول الخاصة بالطلاب المتقدمين للعام الدراسي 2025-2026 جرى فحصها ومراجعتها بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل يدوي.

انطلاق المقابلات الشخصية الأسبوع المقبل

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الثانية من عملية القبول، والمتمثلة في إجراء المقابلات الشخصية للطلاب، ستبدأ خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن نسب النجاح المطلوبة تختلف من مدرسة إلى أخرى وفقًا لنتائج الاختبارات، بينما تزداد فرص المرشح في اجتياز هذه المرحلة بمدرسة الرغبة الأولى إذا كانت درجته مرتفعة.

نسبة 50% ليست كافية للقبول

وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على نسبة 50% في اختبار القبول لا يُعد كافيًا وحده لتحديد موعد المقابلة، إذ تعتمد كل مدرسة على معايير إضافية للتأكد من مدى ملاءمة الطالب للتخصص التكنولوجي الذي اختاره، وتتمثل أهمية المقابلة في قياس ميول الطالب واستعداده للتخصص بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

فرص بديلة للطلاب غير المقبولين بالرغبة الأولى

وبيّنت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلة الشخصية في مدرسة الرغبة الأولى، سيتم تحويلهم تلقائيًا إلى مدرسة الرغبة الثانية وفق نظام مصمم لضمان حصول كل طالب على فرصة عادلة في الالتحاق بمجال مناسب له، مما يضمن عدم إقصاء أي طالب بشكل نهائي.

اقرأ أيضاً:

"تعليم الجيزة" ترد على "الشائعات المثارة" بشأن البكالوريا المصرية

التقديم في هذا الموعد.. شروط التحاق طلاب الإعدادية العامة بالأزهر

نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم مواعيد المقابلات الشخصية مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة