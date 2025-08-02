انخفاض معدل الأمطار على النيل الأزرق.. ما تأثيره على سد النهضة؟

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن معدل هطول الأمطار انخفض قليلًا على بعض المناطق في حوض النيل الأزرق الذي يقع بداخله سد النهضة خلال يوليو، مما أخر مرور المياه من أعلى الممر الأوسط أيام قليلة،

وأضاف "شراقي"، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن ذلك سيستمر خلال الأسبوع المقبل فقط طبقًا لتقديرات مركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار.

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية تُظهر حجم المخزون في بحيرة سد النهضة والذي يعادل السعة القصوى في 10 سبتمبر، أكثر من 60 مليار م3، علمًا بأن التخزين قد توقف في 5 سبتمبر الماضي عند 60 مليار م3.

وتابع: رغم أن المتوسط العام لهطول الأمطار أعلى من المتوسط، إلا أنه لا يمنع أن تمر الأمطار على مدار الموسم بمستويات تختلف من وقت إلى آخر، ولذلك العائد الحقيقي تظهر معالمه في نهاية سبتمبر، ويحسب بدقة في نهاية العام المائي 31 يوليو، انخفاض الأمطار قليلًا في يوليو الماضي كان متطابقًا مع التوقعات من قبل، وهو شهر غير مؤثر كثيرًا، حيث يأتي بـ7 مليارات متر مكعب فقط، في حين أن أغسطس يأتي بـ16 مليار متر مكعب، وسبتمبر بـ12 مليار م3، وهذا الانخفاض القليل في هطول الأمطار خلال يوليو لن يكون مؤثرًا، خاصة وأن التوقعات لشهر أغسطس والأشهر الثلاثة القادمة (أغسطس - أكتوبر) وهي الأهم، تشير إلى أن الأمطار أعلى من المتوسط.

واختتم "شراقي": التذبذب الحالي محدود ولن يؤثر في حصة مصر هذا العام إن شاء الله خاصة وأن بحيرة السد العالي بها مخزون مطمئن، حتى ولو كان هذا العام من سنوات الجفاف".

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