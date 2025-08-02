مرور ميداني على 5 مراكز تكنولوجية بالفيوم.. ماذا وجدت التنمية المحلية؟

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي أجراه فريق من الإدارة على عدد من المراكز التكنولوجية بمحافظة الفيوم خلال شهر يوليو الماضي.

متابعة ميدانية شملت 5 مراكز تكنولوجية

شمل المرور الميداني مراكز (إطسا – سنورس – الفيوم – أبشواي – طامية)، حيث تابع الفريق، برئاسة الدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة، عدة ملفات متعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى كفاءة الموارد البشرية والمادية المتوفرة داخل تلك المراكز، بما في ذلك التجهيزات اللوجستية من أجهزة حاسب آلي وغيرها، والتي تسهم في تحسين جودة وسرعة تقديم الخدمات.

تفاعل مباشر مع المواطنين وحل مشكلاتهم

تضمن التقرير الإشارة إلى عقد الفريق عددًا من اللقاءات المباشرة مع المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، بهدف قياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، والاستماع إلى طلباتهم وشكاواهم.

وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية لحل مشكلات بعض المواطنين خلال الزيارة، بالتنسيق مع المسؤولين داخل المراكز المستهدفة.

متابعة ملفات التصالح والإشغالات والإيرادات

تابع فريق المراجعة الداخلية والحوكمة الموقف التنفيذي لعدة ملفات مهمة، أبرزها: التصالح في مخالفات البناء، المتغيرات المكانية، أداء الإدارات الهندسية، ملف الإيرادات، الإعلانات، الإشغالات، تراخيص المحال العامة، وخدمات المواطنين.

خطة مستقبلية لتأهيل الكوادر وتعزيز الأداء

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعتزم التوسع في تدريب الكوادر الفنية العاملة بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، استنادًا إلى التوصيات الصادرة عن تقارير المرور الميداني الأخيرة.

وشددت على أهمية الحفاظ على كفاءة الأجهزة من خلال أعمال الصيانة الدورية، لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة، والالتزام بالمدد القانونية لإنهاء الطلبات.

إزالة المعوقات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية

كما وجهت الوزيرة بأهمية العمل على تذليل كافة المعوقات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز رضاهم.

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