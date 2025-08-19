زيادة رسوم المعاينة إلى 2000 جنيه لطلبات التراخيص والتصالح والمطابقة

كتب- محمد نصار:

نشرت الصفحة الرسمية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بحي النزهة، تنويهًا للمواطنين بشأن رسوم معاينة الهيئة الهندسية.

وقال المركز التكنولوجي، في تنويهه المنشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه تم زيادة رسوم معاينة الهيئة الهندسية لطلبات التراخيص والتصالح والمطابقة إلى 2000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه، وتسدد ببنك مصر بدلًا من البنك الأهلي.

