زيادة رسوم المعاينة إلى 2000 جنيه لطلبات التراخيص والتصالح والمطابقة

03:34 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

كتب- محمد نصار:

نشرت الصفحة الرسمية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بحي النزهة، تنويهًا للمواطنين بشأن رسوم معاينة الهيئة الهندسية.

وقال المركز التكنولوجي، في تنويهه المنشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه تم زيادة رسوم معاينة الهيئة الهندسية لطلبات التراخيص والتصالح والمطابقة إلى 2000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه، وتسدد ببنك مصر بدلًا من البنك الأهلي.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين طلبات التراخيص والتصالح رسوم معاينة الهيئة الهندسية
