25 صورة.. 4374 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن 4374 فرصة عمل متاحة لدى 48 شركة من شركات القطاع الخاص، في 12 محافظة مختلفة، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع المؤسسات الخاصة لتوفير فرص عمل للشباب.

آلية التقديم على الوظائف وفرص العمل المتاحة

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف متاح خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، عبر:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

مديريات العمل بالمحافظات.

أو التواصل مع أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان.

بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

التخصصات المطلوبة في المحافظات

أشارت نشرة التوظيف نصف الشهرية، الصادرة عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل، إلى أن الفرص موزعة على 12 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، القليوبية، المنوفية، أسيوط، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الوادي الجديد، بورسعيد.

وتشمل التخصصات المطلوبة: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسي كهرباء واتصالات وميكانيكا، مشرفي إنتاج وجودة، مدير صيانة، محاسبين، مراقبي جودة، سائقين بمختلف الرخص، مندوبين مبيعات، أفراد أمن، إضافة إلى وظائف الفندقة والمطاعم، عمال إنتاج ونظافة، وغيرهم من التخصصات المتنوعة.

دمج ذوي الهمم في خطة التشغيل

وأكدت الوزارة أن النشرة تضمنت وظائف خاصة لذوي الهمم في مختلف المحافظات برواتب مناسبة، وذلك ضمن خطتها لحصر وتدريب وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، التزامًا بتوجيهات الرئيس السيسي لدمجهم في سوق العمل وإتاحة فرص متكافئة للجميع.

اقرأ أيضًا:

صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT

أخبار الطقس.. 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات

قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير