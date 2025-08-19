صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" فيديو للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

تشمل هذه السلوكيات، تشويه جدران المحطات، الركوب بدون تذكرة، محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الركاب للخطر.

وأكدت الوزارة، في بيان الثلاثاء، ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان والإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة.

يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

