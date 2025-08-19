إعلان

صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT

12:06 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    السلوكيات السلبية في المترو والقطار الخفيف
  • عرض 3 صورة
    السلوكيات السلبية في المترو والقطار الخفيف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" فيديو للتوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

تشمل هذه السلوكيات، تشويه جدران المحطات، الركوب بدون تذكرة، محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الركاب للخطر.

وأكدت الوزارة، في بيان الثلاثاء، ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان والإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة.

يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

اقرأ أيضًا:

شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التصالح في الجنح وضوابط التسوية

كيف تحصل على منحة وزارة العمل بمناسبة المولد النبوي بعد زيادتها 3 أضعاف؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السلوكيات السلبية وزارة النقل مترو الأنفاق القطار الكهربائي الخفيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك