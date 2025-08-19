التأمين الصحي الشامل يشارك في قمة "تيكاد 9" باليابان

كتب- أحمد جمعة:

تشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا «تيكاد ٩»، في دورته التاسعة، والذي تستضيفه مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تلقي مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، كلمة خلال مشاركتها في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «التكيف مع التغيير: إعادة تصور المسارات نحو التغطية الصحية الشاملة في أفريقيا 2030 وما بعدها»، والمقرر انعقادها غدا الأربعاء 20 أغسطس 2025. وتنظم الجلسة بالشراكة بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية (WHO)، واللجنة التوجيهية الدولية لشراكة التغطية الصحية الشاملة UHC2030، ويدير الحوار الدكتور جيثنجي جيتاهي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمريف هيلث أفريقيا.

وأعربت مي فريد عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي تشارك فيه مصر بوفد رسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب رؤساء دول وحكومات أفريقية وقادة منظمات دولية.

وأكدت أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل إصلاحًا ماليًا وصحيًا مزدوجًا لضمان الحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية، مشددة على أن إشراك القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية للتوسع المستقبلي للمنظومة، مع الالتزام الصارم بمعايير موحدة للجودة والتسعير بما يحقق العدالة والمساءلة.

وأضافت: «القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى لمصر في ظل النمو السكاني المتسارع وارتفاع متوسط العمر، إذ لا يستطيع القطاع الحكومي وحده تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، ومن هنا تأتي أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في توسيع القدرة الاستيعابية، خصوصًا في المناطق المحرومة والنائية، فضلًا عن دوره في تعزيز الجودة والابتكار ودعم الاستدامة المالية عبر الاستثمارات المشتركة والشراكات».

وأشارت المدير التنفيذي للهيئة إلى وجود حوار مستمر مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز التعاقدات مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، إلى جانب إعداد دراسات تكلفة الخدمات وتحديد تعريفات سعرية عادلة. وأوضحت أن النقاشات الحالية تركز على نماذج شراكة فعالة في مجالات البنية التحتية للمستشفيات، والخدمات التشخيصية، وسلاسل توريد الأدوية.

