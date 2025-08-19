كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رد مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين، على تصريحات حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المتعلقة بأسعار اللحوم المتداولة بالأسواق والتي أكد خلالها أن السعر العادل لكيلو 300 جنيهًا، مطالبًا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محلات الجزارة للسيطرة على الأسواق.

يحل الدكتور هاني أحمد زويل نجل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل ضيفاً على برنامج (هذا الرجل أبي) الذي تقدمه الاعلامية نانسى حمزة ، وذلك في أولى حلقات البرنامج الذي يبث على شاشة التليفزيون المصري قريباً.

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مقترح وقف إطلاق النار يتضمن مهلة مدتها 60 يومًا.

تابعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء أحد المواطنين منعه من استقلال القطار بدعوى ارتدائه "شورت".

تواصل اللجنة المركزية المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، انعقادها اليومي لدراسة ترشيحات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

قالت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، إن حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر و قطر.

التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسفير سوريش ك. ريدي سفير دولة الهند بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.