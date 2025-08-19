حدث منتصف الليل| حماس توافق على وقف إطلاق النار.. القصابين ترد على نقيب الفلاحين بشأن أسعار اللحوم
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
450 جنيهًا سعر عادل.. أول رد من شعبة القصابين على نقيب الفلاحين بشأن أسعار اللحوم
رد مصطفى وهبة عضو شعبة القصابين، على تصريحات حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المتعلقة بأسعار اللحوم المتداولة بالأسواق والتي أكد خلالها أن السعر العادل لكيلو 300 جنيهًا، مطالبًا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محلات الجزارة للسيطرة على الأسواق.
نجل العالم الراحل أحمد زويل أول ضيوف برنامج "هذا الرجل أبي"
يحل الدكتور هاني أحمد زويل نجل العالم الكبير الدكتور أحمد زويل ضيفاً على برنامج (هذا الرجل أبي) الذي تقدمه الاعلامية نانسى حمزة ، وذلك في أولى حلقات البرنامج الذي يبث على شاشة التليفزيون المصري قريباً.
التفاوض يبدأ من اليوم الأول.. ضياء رشوان: مقترح وقف إطلاق النار يتضمن مهلة 60 يومًا
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مقترح وقف إطلاق النار يتضمن مهلة مدتها 60 يومًا.
أول تعليق من السكة الحديد على فيديو منع راكب من استقلال القطار بـ"شورت"
تابعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء أحد المواطنين منعه من استقلال القطار بدعوى ارتدائه "شورت".
انتخابات النواب 2025.. أحمد عبدالجواد يكشف معايير اختيار مرشحي "مستقبل وطن"
تواصل اللجنة المركزية المُشكلة من قِبل الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن"، برئاسة النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، انعقادها اليومي لدراسة ترشيحات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.
مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر و قطر
قالت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، إن حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر و قطر.
السياحة تسجل قفزة 18.8% في أعداد الوافدين من الهند خلال النصف الأول من 2025
التقى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسفير سوريش ك. ريدي سفير دولة الهند بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.
