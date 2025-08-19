كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الزراعة، مع خطط طموحة لتوسيع الرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال خلال تصريحاته إن الدولة نجحت في زيادة الأراضي المنزرعة من 8 ملايين فدان في عام 2011 إلى 9.5 مليون فدان حاليًا، مع العمل على إضافة 3 ملايين فدان أخرى من خلال مشروعات رائدة مثل الدلتا الجديدة والريف المصري، مضيفًا: "نسعى للوصول بالرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال 3 سنوات".

وشدد فاروق، على أن هذا التوسع الزراعي يعتمد على بنية تحتية متطورة أعدتها الدولة بعناية، تشمل أنظمة ري حديثة، وشبكات طرق، ومصادر طاقة متاحة.

وأشار إلى أن هذه الجهود حولت الأراضي الصحراوية إلى بيئة جاذبة للاستثمار، حيث أصبح المستثمرون يجدون كل التسهيلات اللازمة لإقامة مشروعاتهم الزراعية بسهولة وكفاءة.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص يُرحب بهذا النموذج المتكامل الذي يوفره "المفتاح الجاهز" للاستثمار الزراعي، موضحًا أن التحديات التقليدية التي كانت تواجه المستثمرين قد تم التغلب عليها بفضل الدعم الحكومي.

وأشار فاروق إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة كبيرة، حيث بلغت 10.6 مليار دولار العام الماضي، مع توقعات بوصولها إلى 12 مليار دولار هذا العام وهدف طموح يصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

وأكد أن منتجات مثل الموالح والفراولة أصبحت رائدة في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بفضل جودتها العالية وامتثالها للمعايير الدولية.