كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاستثمار في القطاع الزراعي أصبح مجالًا مربحًا بشكل كبير بعد استقرار سعر الصرف.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء جديد" على قناة المحور إن أسعار المنتجات الزراعية، مثل الدواجن والبيض، شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث أصبحت أسعار الدواجن أقل من تكلفة الإنتاج، مما يعكس وفرة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذين القطاعين.

وأضاف فاروق أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 60% في اللحوم، مع تنفيذ برامج لتحسين سلالات المواشي لزيادة إنتاج اللحوم والألبان.

وأشار إلى أن الزراعة المستدامة والتصنيع الزراعي يشكلان أساس الاقتصاد القومي، موضحًا أن التركيز على الزراعة التعاقدية يضمن هوامش ربح مستدامة للمزارعين، مما يعزز استقرارهم الاقتصادي ويشجع على زيادة الإنتاج.

وأكد الوزير أن المنتجات الزراعية المصرية، مثل الموالح والفراولة، باتت تلبي المواصفات العالمية، مما فتح أسواقًا دولية جديدة أمامها.

وتابع أن الفراولة المصرية تحتل مكانة رائدة عالميًا، بينما تغزو الموالح الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم في جذب العملة الأجنبية.

وأشار فاروق إلى أن التصنيع الزراعي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال التعاون مع وزارة الصناعة لإعادة إحياء القرى المنتجة.

وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، مما يدعم التنمية الريفية ويوفر فرص عمل جديدة، داعيًا إلى استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال.