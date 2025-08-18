أول تعليق من السكة الحديد على فيديو منع راكب من استقلال القطار بـ"شورت"

كتب- محمد نصار:

تابعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء أحد المواطنين منعه من استقلال القطار بدعوى ارتدائه "شورت".

وتوضح الهيئة أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تواجد القطار رقم (945 – تهوية ديناميكية) على الرصيف رقم (1) بمحطة مصر برمسيس والمتجه من القاهرة إلى بورسعيد، حيث طلب أحد المواطنين وبرفقته سيدة من مشرف القطار السماح لهما بالسفر على متن القطار بتذاكر تخص القطار رقم (3015 – ثالثة مكيفة) بعد تخلفهما عن رحلتهما.

وقد تمت الاستجابة لطلبهما، إلا أن الراكب قام بوضع "ملاءة" على رف الأمتعة داخل العربة لحجب الرؤية عن باقي الركاب بزعم الخصوصية، وهو ما استدعى تنبيه المشرف له بضرورة الالتزام بتعليمات الركوب وإزالة الساتر.

وقد صاحب ذلك تجاوزات من جانب الراكب شملت تصوير الواقعة ونشر مقطع مجتزأ على مواقع التواصل الاجتماعي بما يسيء إلى الهيئة والعاملين بها.

وإذ تؤكد الهيئة أنه لا صحة على الإطلاق لمنع أي راكب من استقلال القطارات بسبب مظهره أو نوع ملابسه، فإنها تعلن فتح تحقيق في ملابسات الواقعة وإحالتها للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تجدد الهيئة تأكيدها التزام جميع العاملين باللوائح المنظمة للعمل داخل القطارات، وعدم التهاون مع أي خطأ أو مخالفة، حيث تتم محاسبة المقصرين وفق القواعد القانونية والإدارية.

وأكدت الهيئة أن منظومة خدمة المواطنين متاحة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والملاحظات والتعامل معها بكل شفافية وإخطار مقدميها بما يتم بشأنها.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالمواثيق المهنية قبل نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي تداول معلومات مغلوطة أو مضللة. كما تهيب بجمهور الركاب الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية أثناء استخدام وسائل النقل العام، والتعاون مع أطقم العمل بما يضمن بيئة سفر آمنة ومريحة للجميع.