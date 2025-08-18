كتب- حسن مرسي:

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة بالتعاون مع قطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رشوان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الوساطة المصرية-القطرية قدمت مقترحًا إلى إسرائيل، مشددًا على أن الكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي لاتخاذ قرار حاسم.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الفصائل الفلسطينية أبدت موافقتها على المقترح دون أي تحفظات، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا المقترح مخرجًا لإسرائيل للتغلب على الضغوط الداخلية التي تواجهها بسبب استمرار الصراع.

وأشار إلى أن قبول المقترح قد يساعد حكومة نتنياهو على مواجهة الانقسامات والتحديات الداخلية التي تعاني منها حاليًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن إسرائيل أمام فرصة حقيقية للابتعاد عن أهدافها غير الواقعية في الحرب، مشددًا على أن المقترح المقدم يوفر إطارًا متوازنًا يحقق مصالح جميع الأطراف.

وتابع رشوان، أن الجهود المصرية المستمرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية استغلال هذه الفرصة لتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز السلام.

وأشار رشوان إلى أن نجاح هذه الوساطة يعتمد على استجابة إسرائيل السريعة والإيجابية للمقترح، داعيًا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية لإنهاء الصراع وحماية المدنيين.

وأكد أن مصر ستواصل دورها الريادي في الوساطة، بالتعاون مع قطر، لضمان تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار وإحلال الاستقرار في غزة.