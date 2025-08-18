كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، إن حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر و قطر.

وأوضحت المصادر، أن المقترح يتضمن مسارًا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ويتضمن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع.

كما تضمن المقترح وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا.

وتضمن المقترح البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية لمناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات.

كما يتضمن المقترح إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.