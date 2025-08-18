إعلان

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر و قطر

06:31 م الإثنين 18 أغسطس 2025

وزارة الخارجية المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، إن حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر و قطر.

وأوضحت المصادر، أن المقترح يتضمن مسارًا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ويتضمن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع.

كما تضمن المقترح وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا.

وتضمن المقترح البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية لمناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات.

كما يتضمن المقترح إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس حماس توافق على مقترح مصر وقطر اتفاق شامل لإنهاء الحرب وقف مؤقت للعمليات العسكرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟