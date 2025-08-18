كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه القبلي، عن حقيقة ما نشرته الدكتورة سامية بكر، عضو هيئة التدريس بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، والتي زعمت تعرضها لتجاوزات لفظية وإيقاف راتبها بسبب كتابتها الشِّعر.

وقال عبد المالك، في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، إن إيقاف راتب الأستاذة المذكورة ليست له علاقة بكتابة الشعر من عدمه، وإنما جاء بسبب تغيبها عن العمل لمدة 30 يومًا دون إخطار، وتمت إحالتها إلى التحقيق، وإخطارها أكثر من مرة، إلا أنها لم تحضر.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أن الدكتورة سامية بكر تنكر بعض الثوابت الإسلامية، وهناك أبيات في شعرها تصل إلى درجة المجون، ولم تتم محاسبتها على ذلك؛ بل إيقاف الراتب كان بسبب تغيبها عن العمل.

كانت الدكتورة سامية بكر، عضو هيئة التدريس بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، كتبت منشورًا عبر صفحتها على "فيسبوك"، زعمت من خلاله قيام الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بوقف راتبها، وتعرضها لتجاوزات لفظية وتصرفات غير مهنية، وفقًا لوصفها.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. طلاب الثانوية العامة الدور الثاني يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

103 آلاف للحاسبات.. مصروفات جامعة مصر للمعلوماتية لطلاب الثانوية بتنسيق الجامعات

قرار حاسم من التعليم: منع الكتب الخارجية وحصر المناهج في الإصدارات الرسمية