توقف الخدمات الإلكترونية للتأمين الصحي.. والهيئة تكشف السبب

كتب – أحمد جمعة:

شهدت الخدمات الإلكترونية التابعة لهيئة التأمين الصحي توقفًا مؤقتًا اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم الإثنين.

وبحسب خطاب صادر عن الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالهيئة، فإن التوقف جاء نتيجة قيام الشركة المصرية لنقل البيانات بنقل خط الفيبر المغذي لمركز بيانات الهيئة، في تمام الثالثة عصرًا، ما أدى إلى انقطاع الخدمات لنحو ساعتين.

وأوضح الخطاب أن هذا الإجراء تسبب في توقف جميع الخدمات المقدمة من مركز البيانات خلال فترة الانقطاع، على أن تعود للعمل بصورة طبيعية عقب انتهاء أعمال النقل.