جراحة قلب مفتوح لمريضة "أجنبية" في مستشفى الزيتون التخصصي

كتب- أحمد جمعة:

نجح فريق طبي بمستشفى الزيتون التخصصي، في إجراء جراحة قلب مفتوح لسيدة أجنبية لم تتجاوز الأربعين من عمرها، كانت تعاني من تمدد بالشريان الأورطي الصاعد مصحوبًا بارتجاع شديد في الصمام الأورطي.

خضعت المريضة لفحوصات دقيقة أظهرت حاجتها العاجلة إلى عملية قلب مفتوح، حيث تقرر استبدال الصمام الأورطي والصاعد وإعادة زرع الشريان التاجي الأيمن والأيسر مرة أخرى على الشريان الصناعي.

وبحسب بيان، استغرقت العملية نحو ثلاث ساعات متواصلة باستخدام تقنية التدخل المحدود، دون حدوث أي مضاعفات، قبل أن تم نقل المريضة بعد الجراحة إلى قسم الرعاية المركزة، ثم إلى القسم الداخلي حتى استقرت حالتها الصحية.

وأكد الفريق الطبي أن المريضة خرجت من المستشفى بعد أسبوع واحد فقط، لتعود إلى حياتها الطبيعية بصورة كاملة.

وأشادت وزارة الصحة والسكان بجهود الفريق الطبي المشارك في العملية، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس كفاءة الكوادر الطبية المصرية وقدرتها على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الحرجة.