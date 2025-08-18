تحرك جديد من الجيزة بشأن "الإسكوتر الكهربائي".. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تابع جهود حي الدقي في تنفيذ حملات ميدانية لضبط "الإسكوتر الكهربائي للأطفال" من الشوارع، وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن ما تسببه هذه المركبات من حوادث ومخاطر تهدد حياة المارة وقائديها.

وأكدت المحافظة أن الحملات أسفرت عن مصادرة عدد من الإسكوترات الكهربائية التي كان يتم تأجيرها للصبية والأطفال بشكل عشوائي داخل بعض الشوارع، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على سلامة مستخدميها والمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار تلك الحملات بجميع أحياء المحافظة للتصدي لهذه الظاهرة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، مطالباً أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بمخاطر استخدام تلك المركبات في الطرق والأماكن العامة.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار

مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟

فساد إداري.. مصدر بالجيزة يكشف أسباب إزالة 6 أبراج مخالفة بحي الهرم