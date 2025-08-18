كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم عن تفعيل قوائم الانتظار الخاصة بمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد (مادة الرياضيات)، وذلك استجابةً لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز أنه تم استبعاد عدد من المتقدمين الذين نجحوا في مسابقة سابقة مماثلة أُجريت العام الماضي، ويجري حاليًا استكمال إجراءات التعاقد معهم في ضوء لوائح المسابقة.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن المتقدمين بقوائم الانتظار ممن اجتازوا الامتحانات الإلكترونية بنجاح سيتم ترشيحهم للتعيين ضمن العدد المطلوب، مشيرًا إلى أن النظام يتيح الاستعانة بهم بشكل مباشر في حال وجود شواغر نتيجة للاستبعاد أو عدم استلام العمل، دون الحاجة إلى إعادة إجراءات المسابقة.

وتابع: يمكن للسيدات والسادة المدرجة أسماؤهم في قوائم الانتظار، من محافظات أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، الغربية، القاهرة، بني سويف، أسوان، بورسعيد، ودمياط، الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية الرسمية، من هنا.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات بينها الأمطار

مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟

فساد إداري.. مصدر بالجيزة يكشف أسباب إزالة 6 أبراج مخالفة بحي الهرم