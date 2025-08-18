تعويضات بالملايين.. نزع ملكية بعض العقارات بمحافظة القاهرة -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات التالية، من أعمال المنفعة العامة:

- العمارة رقم (85) شارع الحرية.

- العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل.

- القطعة رقم (2) مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه، واللازمتين لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية، أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي.

وقد تضمن كتاب محافظ القاهرة رقم 837 المؤرخ 29/6/2025 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه وذلك لعدم تقدم أحد من الملاك للإدارة العامة لنزع الملكية بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري، وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقاري وذلك طبقًا للمادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.

وقد تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة سيف الدين أحمد فرج، المقيم العقاري والمعتمد لدى الرقابة المالية، بقيمة 25 مليون جنيه لملاك عمارة رقم 85 شارع الحرية بألماظة، ومبلغ 3٫8 مليون جنيه تسددها الشئون المالية بالقوات المسلحة عن قطعة الأرض رقم 2 مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه بمساحة 343٫8م2.

كما تقرر صرف مبلغ 3٫338٫000 مليون جنيه، عن قيمة تعويض العمارة السكنية الكائنة (4) شارع مهيب تقاطع شارع حسين كامل ومطعم بنفس الشارع ويتم صرف التعويضات عن طريق حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

