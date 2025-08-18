كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة العمل، اليوم الاثنين، في أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية الثلاثية الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018 – 2025)، والمنعقد بالقاهرة، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية ووزارتي التضامن الاجتماعي والطفولة والأمومة، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الآلية الوطنية لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال، وكذلك ملامح الجيل الثاني من الخطة الوطنية (2026 – 2030)، إضافة إلى دليل خدمات دعم الطفل والأسرة، والتقارير الدورية الخاصة بمتابعة التنفيذ، مع استكمال تقييم الخطة الحالية.

وألقت رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، كلمة نيابة عن وزير العمل محمد جبران، أكد فيها أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال مع قرب انتهاء الخطة الوطنية الحالية.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى (2018 – 2025) شكلت أساسًا قويًا للجهود الوطنية، وأسفرت عن إنجازات مهمة بفضل التعاون بين مختلف الجهات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات أكثر شمولية وفعالية.

أضاف الوزير أن الجهود لم تقتصر على التشريع والرصد فقط، بل شملت أيضًا حماية وتمكين الأطفال وأسرهم، حيث:

تم توقيع أكثر من 20 ألف عقد تدرج مهني للأطفال من 15 إلى 18 عامًا.

دعم نحو 1000 مشروع متناهي الصغر لأسر الأطفال.

فتح 8206 حسابات مصرفية ضمن مبادرة الشمول المالي بالشراكة مع بنك مصر.

تنفيذ حملات توعية وبرامج تدريبية مكثفة شملت العاملين بالوزارة والشركاء والأسر والأطفال أنفسهم.

استفاد 1829 طفلًا (منهم 828 فتاة) من برنامج تعزيز حقوق الطفل عبر التعليم والفن والإعلام "صرخة".

التحديات والخطة الجديدة

وأشار الوزير إلى أن التحديات لا تزال قائمة، مؤكدًا ضرورة إدماج موضوعات جديدة في الخطة المقبلة (2026 – 2030) لمواكبة المستجدات، مع توسيع عضوية اللجنة التوجيهية. وقال إن الجيل الجديد من الخطة يمثل فرصة لتجديد الالتزام الوطني وتطوير الاستراتيجيات بصورة أكثر شمولًا وفعالية.

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الماضية في مجال مكافحة عمل الأطفال، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

وأضاف أن المنظمة ستواصل دعمها للحكومة المصرية من خلال تقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات، وتوفير أدوات قائمة على الأدلة، فضلًا عن تعبئة الموارد مع الشركاء لضمان توسيع نطاق النجاحات واستدامة النتائج.

