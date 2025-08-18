





كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من احتمال تداول عبوات مقلدة في الأسواق من المضاد الحيوي "دلتاكلاف"، من إنتاج شركة Delta Pharma.

وقالت الهيئة، في منشور رسمي حمل رقم 51 لسنة 2025، إن التحذير يشمل التشغيلات رقم 242849 – 243205، مشيرة إلى أن سبب التحذير يعود لاحتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر يتم تداولها على أنها صادرة من الشركة المالكة للمستحضر.

ويُستخدم مستحضر Deltaclav كمضاد حيوي واسع المدى لعلاج الالتهابات المختلفة، مثل التهاب الأذن الوسطى الحاد، والالتهاب الرئوي الجرثومي، عدوى الجهاز التنفسي السفلي، والتهاب الجيوب الأنفية.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، والتي تضمنت نشر التنبيهات للمواطنين، وإصدار تعليمات لضبط وتحريز العبوات المغشوشة حال العثور عليها بالأسواق.

ونصحت هيئة الدواء المستهلكين بعدم استخدام أي عبوات يشتبه في كونها غير أصلية، وضرورة التأكد من الحصول على المستحضرات من المصادر الموثوقة والصيدليات المرخصة فقط، مع الإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن للهيئة 15301 في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة.

وسبق أن حذر هيئة الدواء في 2023، من العبوات المقلدة من ذات المستحضر.