الأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة لوحدات الإيجار القديم

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل.

تلقى الطلبات سيكون من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة ٣ أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وكل الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

وجاءت إجراءات التقدم والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- الطلب يقدم بشكل مباشر من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، للحصول على الوحدات السكنية.

- يتم تقديم صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي.

- المستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية فى عقد الإيجار.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو بطاقة الرقم القومي من امتد إليه عقد الإيجار "للزوج والزوجة".

- صورة شهادات ميلاد الأبناء القصر وبطاقة الرقم القومي للبالغين.

- في حالة الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.

في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج + إشهاد وفاة ووراثة.

بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية.

- التقديم الإلكتروني عبر المنصة الرسمية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

اقرأ أيضًا:

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7