محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الإعلامي محمود سعد عن الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد إجراءها عملية جراحية مؤخرًا.

وكتب "سعد" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لكل جمهور انغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق علشان أطمئن على صحتها.. حتى هذه اللحظة أنغام تعاني من ألم شديد جدًا".

وأضاف: "كانت بدأت تاكل من أيام لكن دلوقت في تراجع بسبب الألم.. وتحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله وأرقام تانية لسة مش مظبوطة وعلشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية".

واختتم: "مفيش أي كلام حاليًا على موعد خروج من المستشفى.. دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم ويتم شفائها وترجع بألف سلامة ان شاء الله".