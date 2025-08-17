كتب- حسن مرسي:

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن الانتهاء من 70% من قانون الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا القانون مهم لأنه سيدعم الاستثمارات، ويواجه السلبيات بكافة أشكالها وصورها.

وقال بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، إن القانون يتماشى مع التطور التكنولوجي، ويحدد مجالات الاستخدام.

وأوضح أن القانون الجديد سيعاقب على جرائم الذكاء الاصطناعي المتنوعة، مثل تقليد الأشخاص وسرقة المحتوى، مُشيرًا إلى أنه سيصنف الأنشطة في هذا المجال.

وأضاف أن القانون سيُستخدم في كل المجالات الخدمية مثل قطاع الصحة، وأن هناك قطاعات تنفيذية جاهزة لاستخدامه في تنمية مجالات عملها.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن عقوبات الجرائم الإلكترونية في التشهير والابتزاز تبدأ من سنة وتصل إلى سبع سنوات. وتابع أن هناك انخفاضًا بنسبة 70% في جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد مواجهتها بشكل إلكتروني.

وأكد بدوي أنه لا توجد حالة واحدة مخالفة للذوق العام تم ارتكابها بعد حملات وزارة الداخلية لضبط مرتكبي الأفعال التي تخدش الحياء العام.

وأشار النائب أحمد بدوي إلى أن القوانين التكنولوجية تختلف عن القوانين الأخرى، وأن القانون الجديد سيتضمن تعديلات بشأن "التيك توكر" ضمن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أن يتم حاليًا رصد جميع المخالفات والجرائم الإلكترونية، والتي تشمل حالات السب والشتم والتجاوزات على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت في منشورات أو فيديوهات.