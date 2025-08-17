كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن توفير 11 فرصة عمل للكوادر المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب تتراوح بين 290 و350 دينارًا أردنيًا، وفقًا للتخصص المطلوب.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط المُعلنة إلى سرعة التقديم بدءًا من اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 ولمدة 5 أيام، عبر الرابط التالي:

اضغط هنا للتقديم. https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وبحسب بيان، تأتي هذه الفرص في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المتاحة تشمل: 5 عمال منشار حجر بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الرخام والحجر و3 فنيين قطع كلادين باستخدام ماكينة الليزر، و3 عمال صناعي وإنتاج بمصنع بلاستيك بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل ماكينات المقصات.ش