إعلان

وزارة العمل تعلن عن 11 فرصة عمل للمصريين في الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا

03:30 م الأحد 17 أغسطس 2025

وزارة العمل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن توفير 11 فرصة عمل للكوادر المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب تتراوح بين 290 و350 دينارًا أردنيًا، وفقًا للتخصص المطلوب.

ودعت الوزارة الشباب الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط المُعلنة إلى سرعة التقديم بدءًا من اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 ولمدة 5 أيام، عبر الرابط التالي:

اضغط هنا للتقديم. https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وبحسب بيان، تأتي هذه الفرص في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المتاحة تشمل: 5 عمال منشار حجر بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الرخام والحجر و3 فنيين قطع كلادين باستخدام ماكينة الليزر، و3 عمال صناعي وإنتاج بمصنع بلاستيك بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في تشغيل ماكينات المقصات.ش

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل الأردن المملكة الأردنية محمد جبران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور