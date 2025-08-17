كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع قيادات مجموعة حسن علام القابضة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المستودع الاستراتيجي العملاق بمحافظة الأقصر، الذي من المقرر أن يخدم المحافظة وعددًا من محافظات الصعيد.

وبحسب بيان صحفي، حضر الاجتماع المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس عمرو علام الرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد وزير التموين أن مشروع المستودعات الاستراتيجية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن توافرها للمواطنين على مدار العام وفي مختلف الظروف.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، خاصة ما يتعلق بدخول المرافق الأساسية، والحصول على التصاريح الإنشائية اللازمة، إضافة إلى متابعة معدلات التنفيذ وخطط الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تقليل حلقات التداول، والحد من الفاقد في السلع، والحفاظ على جودتها، ودعم خطط الدولة لتحقيق استدامة توافر السلع وضمان التوزيع العادل.

من جانبه، أكد المهندس حسن علام التزام المجموعة بتنفيذ المشروع وفق أحدث النظم العالمية في التخزين والإدارة، مشددًا على أهمية إنجازه بمحافظة الأقصر ليكون نموذجًا رائدًا ضمن خطة الدولة لإنشاء عدد من المستودعات الاستراتيجية العملاقة على مستوى الجمهورية.