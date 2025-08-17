إعلان

25 صورة لسودانيين يودعون القاهرة.. انطلاق قطار العودة الخامس من محطة مصر

12:01 م الأحد 17 أغسطس 2025
كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، القطار الخامس لتنظيم العودة الطوعية للسودانيين إلى وطنهم.

وانطلق القطار من رصيف محطة مصر برمسيس متجهًا إلى محافظة أسوان، من أجل إيصال مئات السودانيين إلى وطنهم بشكل طوعي.

وكان مصراوي، قد علم من مصادر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن متوسط عدد الركاب السودانيين على القطارات الأربعة التي تم تسييرها خلال الأسابيع الماضية يبلغ 940 راكبًا لكل قطار.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر محطة مصر محافظة أسوان
