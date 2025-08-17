كتب- محمد نصار:

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، القطار الخامس لتنظيم العودة الطوعية للسودانيين إلى وطنهم.

وانطلق القطار من رصيف محطة مصر برمسيس متجهًا إلى محافظة أسوان، من أجل إيصال مئات السودانيين إلى وطنهم بشكل طوعي.

وكان مصراوي، قد علم من مصادر في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن متوسط عدد الركاب السودانيين على القطارات الأربعة التي تم تسييرها خلال الأسابيع الماضية يبلغ 940 راكبًا لكل قطار.

