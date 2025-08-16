كتب- عمرو صالح:

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، تراجع أسعار الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لجهود الدولة المبذولة لتوفيرها بالأسواق واستقرار سعر صرف الدولار.

وأوضح أبوصدام، لمصراوي، أنه من المفترض تراجع أسعار اللحوم بالأسواق أسوة بالأعلاف التي شهدت وفرة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن معظم الجزارين يشتروا اللحوم الحية والمواشي بأسعار مخفضة عن الفترات الماضية ولم يخفضوا من سعرها للمستهلك.

وتابع: "الجزارين ومحلات الجزارة يبيعون كيلو اللحم بزيادة تصل لـ100 جنيه عن السعر العادل والذي يعادل 300 جنيهًا للكيلو.

وطالب أبو صدام، الجهات المعنية بالدولة بتشديد حملات التفتيش والرقابة على محلات الجزارة للسيطرة على الأسعار داعيًا وزارتي الزراعة والتموين بطرح اللحوم المذبوحة بمنافذها بالسعر العادل وخلق سوق منافس لمحلات الجزارة لإجبارهم على تخفيض السعر.

وجاءت أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق المحلية كالتالي:-

سعر كيلو الكندوز ما بين 400 و420 جنيهًا.

سعر كيلو البتلو ما بين 360 و415 جنيهًا.

سعر كيلو البلدي ما بين 400 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الضأن البلدي، ما بين 450 و475 جنيهًا.

سعر كيلو الجملي، ما بين 300 و380 جنيهًا.

الكرشة: 70 جنيهًا للكيلو.

الكوارع البقري: 250 جنيهًا للواحدة.

الكوارع الجاموسي: 350 جنيهًا للواحدة.

لحمة الرأس: 200 جنيه للكيلو.

اللسان: 200 جنيه للكيلو.

المومبار: 100 جنيه للكيلو

الكبدة البلدي ما بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.

اللحمة المفرومة ما بين 410 و430 جنيهًا.

