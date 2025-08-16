"بالشموع".. "الصحفيين" تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة الفلسطينية

كتب- عمرو صالح:

تصوير محمود بكار:

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، يومًا تضامنيًا مع الصحافة الفلسطينية، تضمن تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، ومعرض صور وإيقاد شموع وشهادات من غزة وفيلم عن التجويع وكلمات النقابيين عرب ودوليين.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، بالإجماع منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عددٍ منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية، التي تقدمها النقابة.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وفقا لقانون المسنين.. حالات يحق فيها للمسنين الحصول على مساعدة شهرية