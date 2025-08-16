إعلان

"بالشموع".. "الصحفيين" تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة الفلسطينية

08:40 م السبت 16 أغسطس 2025
    نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة
    نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة
    نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة
    نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة
    نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة
    نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة
    نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة
    نقابة الصحفيين تنظم يومًا تضامنيًا مع شهداء الصحافة
كتب- عمرو صالح:

تصوير محمود بكار:

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، يومًا تضامنيًا مع الصحافة الفلسطينية، تضمن تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، ومعرض صور وإيقاد شموع وشهادات من غزة وفيلم عن التجويع وكلمات النقابيين عرب ودوليين.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، بالإجماع منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عددٍ منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية، التي تقدمها النقابة.

الصحافة الفلسطينية نقابة الصحفيين شهداء الصحافة
