طرق حجز تذاكر قطارات السكة الحديد ووسائل الدفع المتاحة

كتب- محمد نصار:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة حجز تذاكر السفر عبر عدة وسائل متنوعة، بهدف تسهيل الإجراءات على الركاب والحد من التكدس أمام شبابيك المحطات.



طرق الحصول على تذاكر القطارات:



- شبابيك التذاكر المنتشرة بجميع محطات الهيئة.



- الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط:

https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

- تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways المتاح على متجري (Google Play & App Store).



- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة مثل: (فوري – أمان – ضامن – ماجيك باي – خدماتي – أو باي – طلقة – كاش كول).



- الحجز عبر الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو الرقم 09000661 من أي خط أرضي، وذلك لحجز التذاكر للقطارات المكيفة والفاخرة لمدة تصل إلى 15 يومًا وحتى ساعة قبل موعد انطلاق القطار.



- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.



- ماكينات الحجز الذاتي [TVM] المتوفرة في بعض المحطات الرئيسية.



وسائل الدفع المتاحة



- الدفع النقدي أو الدفع الإلكتروني (Visa & MasterCard) عبر شبابيك الهيئة بالمحطات الرئيسية.



- الدفع الإلكتروني (Visa & MasterCard) عند الحجز من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول.



- الدفع النقدي أو الإلكتروني لدى وكلاء البيع المعتمدين.



وأكدت الهيئة، أنها تعمل باستمرار على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المواطنين سنويًا، مما أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة.



