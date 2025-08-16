السياحة توقع عقد خدمات الحج مع "الراجحي" لـ3 مواسم وبدء الموسم مبكرًا

كتب- محمد أبو بكر:

وقعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عقد خدمة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة للموسم المقبل، وذلك وفقًا للضوابط والأنظمة المصرية والسعودية.

ويأتي التعاقد في إطار سعي الغرفة إلى توفير أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة خلال المواسم القادمة.

اختيار "الراجحي" لتقديم خدمات الضيافة

اختارت غرفة السياحة، الشركة السعودية الراجحي لخدمات الحج لتكون شريكًا في تقديم خدمات الضيافة لجميع برامج الحج السياحي بمختلف مستوياته، وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية تبدأ من الموسم الجديد.

وجاء هذا التعاقد بعد جولات من المفاوضات بين الجانبين، انتهت إلى الاتفاق على بنود التعاون، خصوصًا فيما يخص جودة الخدمات المقدمة للحجاج، حيث أبدى الجانب السعودي مرونة كبيرة في الاستجابة لمطالب الغرفة.

شارك في توقيع العقد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، والمهندس عبد الوهاب الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي، بحضور كل من يسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ووليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية.

كما جرى فتح حوار موسع مع الوفد السعودي، وفي مقدمته أحمد سمير نائب الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي، لمناقشة تفاصيل الاتفاق وما يتضمنه من بنود.

إشادة متبادلة وتأكيد على تعزيز الخدمات

أعرب مسؤولو غرفة السياحة عن تقديرهم للمرونة التي أبدتها الشركة السعودية، مؤكدين رضاهم عن أدائها خلال الموسم الماضي.

من جانبهم، عبر مسؤولو "الراجحي" عن سعادتهم الكبيرة بتجديد التعاقد للعام الثاني على التوالي، مشيرين إلى أن اختيار الغرفة لهم يعكس ثقة الجانب المصري.

كما أكدوا التزامهم بتقديم خدمات أفضل هذا العام، معبرين عن اعتزازهم بالعلاقات الخاصة التي تربطهم بمصر.

تحضيرات بدأت منذ نهاية الموسم الماضي

بدأت المباحثات بين غرفة السياحة والشركة السعودية عقب انتهاء موسم الحج الماضي، حيث أُدخلت تعديلات على بنود العقد بما يتماشى مع التطورات الأخيرة في الضوابط المنظمة للحج بمصر والسعودية.

وأوضح أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة، أن الجهاز الإداري بذل جهدًا كبيرًا خلال فترة التحضير للتعاقد تحت إشراف لجنة السياحة الدينية.

سبق توقيع العقد جلسات تفاوض موسعة استمرت لساعات بمقر الغرفة بالدقي، شارك فيها من الجانب السعودي كل من عبد الله سمباوة رئيس مشاريع الاستثمار والنمو، وإبراهيم فيلالي رئيس العمليات بالشركة، ومن الجانب المصري ساهر سليم مدير إدارة السياحة الدينية، وأحمد قطب مسؤول الأمانة العامة بالغرفة، وتم خلال اللقاء استعراض تقارير الموسم المنقضي بهدف تلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات.

اتفق الطرفان على استمرار المشاورات خلال الفترة المقبلة استعدادًا لانطلاق موسم الحج الجديد، على أن يتم البدء المبكر في إجراءات الحج السياحي بالتنسيق مع شركات السياحة، وبما يتماشى مع الضوابط المصرية والسعودية، لضمان راحة الحجاج وتقديم خدمات على أعلى مستوى.

