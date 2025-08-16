طقس الساعات المقبلة.. انكسار الموجة الحارة ونشاط رياح يُلطف الأجواء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن ملحوظ في الطقس اليوم، وانكسار الموجة شديدة الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن السحب المنخفضة تظهر صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مما يقلل من سطوع أشعة الشمس.

وأضافت: يوجد نشاط رياح على أغلب المناطق يساعد في تلطيف الأجواء، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على جنوب الصعيد، مع وجود سحب على حلايب وشلاتين يصاحبها هطول أمطار خفيفة ببعض المناطق.

وتابعت الأرصاد: يوجد اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع الأمواج بين (2 – 3.5) متر.

