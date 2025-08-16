أمطار رعدية وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد انكسار الموجة شديدة الحرارة واستمرار الانخفاض بقيم درجاتها على أغلب الأنحاء، كما تتكون شبورة مائية من 8:4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وسقوط أمطار رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من أسوان وأبو سمبل وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء

واضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60:40 كم وارتفاع موج البحر من 3.5:2 متر.

