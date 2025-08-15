وزير الثقافة يعلن إطلاق اليوم المصري للموسيقى تخليدًا لذكرى سيد درويش

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال كلمته في افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء منذ قليل، عن حدث وطني مهم يضاف إلى الأجندة الثقافية.

وقال وزير الثقافة: من هنا من مهرجان القلعة أعلن عن إطلاق اليوم المصري للموسيقى في 15 سبتمبر من كل عام تخليدا لذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وشريف فتحى وزير السياحة والآثار.

يشار إلى أن فعاليات الدورة 33 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء تقام علي مسرح المحكى وتبدأ في الثامنة مساء اليوم، وتضم نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا - فريق وسط البلد، ( السبت 16 أغسطس ) الفنان سعيد الأرتيست بمشاركة فصل الإيقاع الشرقى بمركز تنمية المواهب - النجم خالد سليم، ( الأحد 17 أغسطس ) الموسيقار عمرو سليم - الشيخ ياسين التهامى، ( الاثنين 18 أغسطس ) فرقة كايرو كافيه بقيادة الموسيقار على شرف - فرقة دولة كازاخستان - النجم هشام عباس، ( الثلاثاء 19 أغسطس ) فرقة لازونا جيتيرا من كولومبيا - النجم مصطفى حجاج، ( الأربعاء 20 أغسطس ) فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية - النجم إيهاب توفيق، ( الخميس 21 أغسطس ) أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عاطف - النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مجدي الفوي، ( الجمعة 22 أغسطس ) عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز - النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، ( السبت 23 أغسطس ) النجم أحمد جمال - حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحى سلامة والشيخ محمود التهامي.