عوض تاج الدين: ملف طبي لكل مواطن ضمن استراتيجية التأمين الصحي الشامل

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" إن هذه المنظومة تعتمد على إنشاء ملف طبي فردي لكل مواطن، يتضمن التاريخ الصحي والعلاجات المقدمة، مما يتيح للأطباء متابعة دقيقة لحالة كل فرد ضمن الأسرة.

وأضاف تاج الدين أن النظام يقوم على ثلاث ركائز أساسية تبدأ من الرعاية الأولية في الوحدات الصحية، مرورًا بالتدخلات الطبية المخصصة لكل حالة، وصولاً إلى توفير الأدوية والتشخيصات المتقدمة.

وأشار إلى أن هذا النهج يضمن تقديم خدمات صحية شاملة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على جودة الرعاية والوصول العادل للخدمات في جميع أنحاء البلاد.

وأكد مستشار الرئيس أن حملة "100 يوم صحة" حققت إنجازات كبيرة في الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير التطعيمات والإجراءات الوقائية، مما ساهم في إعداد خريطة صحية دقيقة للمواطنين عبر المحافظات.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هذه الخريطة تمثل أداة حيوية للتخطيط المستقبلي وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الصحية بكفاءة.

وأشار تاج الدين إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز النظام الصحي في مصر، حيث تركز على الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الدقيق، لضمان حياة صحية أفضل للجميع.

