خاص.. محمود سعد يعود للبرنامج الرئيسي على التليفزيون المصري

كتب- محمد عمارة:

كشفت مصادر، عن الاتفاق مع الإعلامي محمود سعد على تقديم البرنامج الرئيسي في التليفزيون المصري على القناة الأولى يأتي ذلك بعد غياب أكثر من 14 عامًا عن التليفزيون المصري.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أنه يتم حاليًا التحضيرات والترتيبات لإطلاق البرنامج قريبًا، مشيرًا إلى أن محمود سعد مرتبط ببرنامج على قناة النهار ويتم بحث موقفه للاتفاق على كافة التفاصيل للانتقال إلى التليفزيون المصري.

يُذكر أن محمود سعد يقدم على شاشة قناة النهار برنامجه الشهير "باب الخلق".