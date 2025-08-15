إعلان

خاص.. محمود سعد يعود للبرنامج الرئيسي على التليفزيون المصري

08:52 م الجمعة 15 أغسطس 2025

الإعلامي محمود سعد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عمارة:

كشفت مصادر، عن الاتفاق مع الإعلامي محمود سعد على تقديم البرنامج الرئيسي في التليفزيون المصري على القناة الأولى يأتي ذلك بعد غياب أكثر من 14 عامًا عن التليفزيون المصري.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أنه يتم حاليًا التحضيرات والترتيبات لإطلاق البرنامج قريبًا، مشيرًا إلى أن محمود سعد مرتبط ببرنامج على قناة النهار ويتم بحث موقفه للاتفاق على كافة التفاصيل للانتقال إلى التليفزيون المصري.

يُذكر أن محمود سعد يقدم على شاشة قناة النهار برنامجه الشهير "باب الخلق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود سعد التليفزيون المصري أحمد المسلماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قمة الحسم بين ترامب وبوتين.. 5 ملفات قوية تحدد مستقبل الحرب "تفاصيل"