هل نشهد موجات حارة خلال ما تبقى من أغسطس؟.. الأرصاد توضح

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة الشديدة التي اجتاحت البلاد مؤخرًا ستبدأ في التراجع اعتبارًا من غد السبت، مع عودة درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعًا غير عادي في درجات الحرارة، حيث تجاوزت المعدلات المتوقعة بفارق كبير، خاصة في محافظات الصعيد التي سجلت ما بين 48 و49 درجة مئوية.

وأضافت غانم أن ذروة هذه الموجة الحارة كانت يومي الأربعاء والخميس، حيث وصلت درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية في الظل، بينما شهدت مناطق جنوب الصعيد ارتفاعات قياسية وصلت إلى 48 درجة.

وأشارت إلى أن اليوم الجمعة لا يزال يشهد تأثيرات الموجة الحارة، لكن بشدة أقل في المحافظات الشمالية، حيث تسجل القاهرة 38 درجة مئوية، بينما تظل الحرارة مرتفعة في الصعيد.

وتابعت أن ارتفاع نسب الرطوبة، التي تصل إلى 85% في الوجه البحري و95% على السواحل الشمالية، يزيد من الشعور بالحرارة، مما يجعل درجات الحرارة الملحوظة أعلى بكثير من القيم الفعلية.

وأكدت الدكتورة غانم أن نشاط الرياح اليوم يساعد على تخفيف الإحساس بالرطوبة في معظم المناطق، لكنها قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما قد يؤثر سلبًا على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

وأشارت إلى أن تغير التوزيعات الضغطية ومصادر الكتل الهوائية بدءًا من السبت سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع توقعات باستقرار الأحوال الجوية طوال الأسبوع المقبل وحتى نهاية أغسطس، وهو الوقت الذي يمثل ذروة فصل الصيف.