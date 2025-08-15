"أبواب الأذى".. كتاب جديد لعمار علي حسن عن أوجاع أهل مصر

صدر عن دار الشروق كتاب جديد للكاتب والمُفكر "عمار علي حسن" بعنوان "أبواب الأذى.. دفتر أوجاع أهل مصر"، يتناول فيه أحوال المجتمع المصري المعاصر من خلال دراسات ومقالات ولوحات اجتماعية تعتمد على المعاينة والتحليل والمشاهدة المباشرة، ويضم أكثر من 300 صفحة من القطع فوق المتوسط.

ويحذر المؤلف في مقدمة الكتاب من أن المجتمع المصري "في خطر"، مشيرًا إلى أن عوامل التماسك الاجتماعي التي صمدت قرونًا بدأت في التآكل، بفعل تردي التعليم، وتراجع الدور الثقافي، وانتشار الفقر والتطرف، واستسهال ارتكاب المخالفات والجرائم- على حد وصفه.

ويضم الكتاب مادة متنوعة لم تُقسم إلى فصول، بل جاءت في شكل عناوين لافتة تجمع بين السرد والتحليل والوصف، منها: "ضحك كالبكاء"، و"التماسك والتحلل"، و"أنياب العوز"، و"مسخ الهوية"، و"فوضى الشوارع"، و"ثقافة مريضة"، و"هبوط الذوق"، و"هوس الشهرة".

ويصف الغلاف العمل بأنه "غوص في قلب المجتمع المصري، يكشف أزماته المتشعبة، ويقدم بوصلة نحو العلاج والنهوض"، فيما يؤكد الكاتب أن النصوص خرجت من قلب الشارع والسوق والمصنع والحقل، بعيدًا عن الصياغات الأكاديمية الجافة، مع الالتزام بالمنهج العلمي في التفكير.

ويُعد هذا الكتاب، الذي يصفه مؤلفه بأنه "محاولة لمعركة فكرية وجراحة اجتماعية"، الإصدار الحادي والستين في مسيرة عمار علي حسن، التي تضم روايات ومجموعات قصصية وكتبًا في النقد الثقافي وعلم الاجتماع السياسي والتصوف والاقتصاد السياسي.