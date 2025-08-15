"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيس بوك"، الجمعة، ينخفض تأثير الكتل الهوائيه شديدة الحرارة نسبيًا اليوم علي شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة والوجة البحري 37:38 درجة مئوية، وتستمر شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد 49:48 درجة.

وأضافت "الهيئة"، أن البلاد ستشهد مزيد من الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم السبت القادم 16 أغسطس 202.

وبينت أن طقس اليوم الجمعة يشهد فرص سقوط الأمطار علي مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومدينتي حلايب وشلاتين تكون خفيفة ورعدية، وقد تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والاتربة أحيانا.

ويشهد السبت 16 أغسطس أجواءً مشمسة بدءًا من الثامنة صباحًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانًا، إلى جانب نشاط للرياح على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

كما أوضحت الهيئة أن يوم الأحد 17 أغسطس سيشهد شبورة مائية صباحًا وفرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء ليلًا يعمل على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أنه بدءا من الاثنين 18 أغسطس وحتى الأربعاء 20 أغسطس، تتواصل الأجواء المعتدلة نسبيًا مع نشاط ملحوظ للرياح على معظم المناطق، ما يسهم في تلطيف الطقس ليلًا على فترات متقطعة، خاصة في مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء والمناطق الغربية.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتفاع البرامج الاقتصادية والخمس نجوم.. أرخص برنامج عمرة في 2026

انكسار الموجة شديدة الحرارة وأمطار.. توقعات طقس الأيام المقبلة

توجيه حكومي.. ما المحافظات التي أوقفت عمال النظافة تزامنًا مع الموجة شديدة الحرارة؟