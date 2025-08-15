25 صورة من عزاء الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

كتب وتصوير- هاني رجب:

أُقيم مساء أمس الخميس، عزاء الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور كبير لقيادات الدولة والشخصيات العامة.

حضر العزاء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين الحالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما شارك في العزاء نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة السفير خالد الشمري، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار الأسبق، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الأسبق، والدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة، واللواء محسن عبد النبي مستشار رئيس الجمهورية للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين بينهم اللواء طارق هلال مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة.

وشهد العزاء أيضًا حضور شخصيات بارزة من رموز عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، منهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، والوزير علاء فهمي وزير النقل الأسبق، والوزير سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، إلى جانب صفوت النحاس ومشيل عقيل وغيرهم.

ويُعد الدكتور علي المصيلحي من الشخصيات الوطنية التي تركت بصمة واضحة في تطوير منظومة التموين وضمان توافر السلع الاستراتيجية، حيث حظي باحترام واسع من زملائه والمسؤولين والمواطنين.

