إعلان

استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

06:30 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة- أرشفية
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 13 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة في أسوان
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة في أسوان
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 13 صورة
    طقس مشمس في السويس شديد الحرارة نهارا
  • عرض 13 صورة
    طقس شديد الحرارة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل طقس الساعات المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب ليلا، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وشمال الصعيد 43 درجة، وجنوب الصعيد 49 درجة.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أن هناك فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وعلى حلايب وشلاتين على فترات وقد تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الطقس شبورة مائية السواحل الشمالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان