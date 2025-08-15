كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل طقس الساعات المقبلة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب ليلا، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وشمال الصعيد 43 درجة، وجنوب الصعيد 49 درجة.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أن هناك فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وعلى حلايب وشلاتين على فترات وقد تنشط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.