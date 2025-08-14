إعلان

تعديلات في مواعيد قطارات مترو الخط الثالث غدًا لهذا السبب

11:03 م الخميس 14 أغسطس 2025

قطارات مترو الخط الثالث

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو"، المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق (الخط الأخضر)، عن إدخال تعديلات مؤقتة على جداول التقاطر غدًا الجمعة، تزامنًا مع مباراة الأهلي وفاركو المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت الشركة أن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة لتخفيف الازدحام داخل المحطات، خاصة في أوقات الذروة قبل وبعد المباراة التي تبدأ في التاسعة مساءً.

وبحسب البيان، سيتم تشغيل قطار كل 5 دقائق بين محطتي الكيت كات وعدلي منصور بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى ما بعد انتهاء المباراة، لضمان انسيابية حركة القطارات وسرعة نقل الركاب.

كما أشارت الشركة إلى أن زمن التقاطر بين محطة جامعة القاهرة أو محور روض الفرج وحتى محطة الكيت كات سيكون 10 دقائق فقط خلال نفس الفترة.

