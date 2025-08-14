وزير الثقافة: نفتح نوافذ الإبداع أمام شباب المحافظات الحدودية

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمد معروف:

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لقاءً مفتوحًا مع فتيات البرنامج الرئاسي "أهل مصر" في مسرح الهناجر، بمشاركة 120 فتاة من محافظات: شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والنوبة، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح.

وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم قيم الانتماء وتعزيز التواصل بين أبناء الوطن في مختلف محافظات الجمهورية.

تضمن اللقاء عرضًا لعدد من الفتيات لتجاربهن وقصص نجاحهن في ورش الحرف التراثية والإبداعية، خاصةً أن هذه الورش كانت بمثابة باب رزق لهن، حيث قمن بإنشاء منصات إلكترونية لعرض وبيع منتجاتهن.

ومن جانبه، قال وزير الثقافة: "هذه الورش مجرد نوافذ نفتحها أمام شباب وبنات المحافظات الحدودية، وهي بداية المعرفة والتثقيف وليس نهايته"، مُطالبًا الفتيات بأن يكون لديهن نَهَمٌ للمعرفة والثقافة التراكمية، لأن الثقافة لا تنتهي.

وأضاف: "وزارة الثقافة معنية بالوسائط الفنية المتاحة في مختلف المجالات، سواء في الموسيقى أو الأدب أو الحرف التراثية، وفقًا لخصوصية كل إقليم".

وتابع وزير الثقافة: "من المهم أن نحترم خصوصية الأقاليم وتنوعها وتقاليدها، وبالتالي لا توجد سياسة ثقافية موحدة تنطبق على جميع أقاليم مصر، خاصةً أن لدينا أنشطةً متنوعةً تتناسب مع طبيعة كل منطقة".

وأعرب الوزير عن سعادته بإقبال الفتيات على تعلم الحرف التراثية، قائلًا: "نواجه تحديًا كبيرا في جذب الناس إلى تعلم الحرف التقليدية والتراثية، مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تعلب دورا كبيرا في التسهيل على الفتيات وانتشار منتجاتهن".

