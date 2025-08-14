كتب- نشأت علي:

أعرب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن اقتطاع أجزاء من أراضي دول عربية ذات سيادة، تمهيدًا لإقامة ما وصفه بـ"إسرائيل الكبرى".

وأكد "أباظة"، في بيان، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً سافرًا على سيادة الدول العربية، فضلًا عن كونها محاولة خطيرة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية أن ما صدر عن رئيس حكومة الاحتلال يُعد تهديدًا واضحًا وخطيرًا للأمن القومي العربي الجماعي، وتجسيدًا لنوايا توسعية وعدوانية لا يمكن قبولها أو التسامح معها، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، مسؤولياته في مواجهة هذه التصريحات المتطرفة، والتصدي لها بكل حزم لما تحمله من مخاطر على استقرار المنطقة وما تثيره من موجات كراهية ورفض إقليمي لدولة الاحتلال.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالموقف المصري الواضح والحاسم إزاء هذه التصريحات، والذي جدّد التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال العودة إلى المفاوضات، ووقف الحرب على غزة، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.