تبلغ ذروتها اليوم.. 8 نصائح مهمة من الصحة لتفادي مضاعفات الموجة الحارة

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح وإرشادات لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية المحتملة، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد وتبلغ ذروتها اليوم الخميس.

وشملت التوصيات ما يلي:

* الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

* تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

* ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وخفيفة ذات ألوان فاتحة.

* إغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل نهارًا لحجب الحرارة، وإعادة فتحها ليلًا لتهوية الأماكن.

* استخدام المراوح أو أجهزة التبريد، مع تهوية جيدة للمكان.

* عدم خروج كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة في ساعات الذروة إلا للضرورة القصوى.

* عند الاضطرار للخروج، يُنصح باستخدام قبعة لحماية الرأس من الشمس، وشرب كميات وفيرة من المياه قبل الشعور بالعطش.

* التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى عند ظهور أعراض الإجهاد الحراري.

وتشمل أعراض الإجهاد الحراري: الصداع، والدوخة، وتشنجات القدمين أو اليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وتسارع النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية، والعطش الشديد، وصولًا إلى فقدان الوعي.