تبلغ ذروتها اليوم.. 8 نصائح مهمة من الصحة لتفادي مضاعفات الموجة الحارة

11:00 ص الخميس 14 أغسطس 2025

الموجه الحارة

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح وإرشادات لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية المحتملة، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد وتبلغ ذروتها اليوم الخميس.

وشملت التوصيات ما يلي:

* الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

* تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

* ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وخفيفة ذات ألوان فاتحة.

* إغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل نهارًا لحجب الحرارة، وإعادة فتحها ليلًا لتهوية الأماكن.

* استخدام المراوح أو أجهزة التبريد، مع تهوية جيدة للمكان.

* عدم خروج كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة في ساعات الذروة إلا للضرورة القصوى.

* عند الاضطرار للخروج، يُنصح باستخدام قبعة لحماية الرأس من الشمس، وشرب كميات وفيرة من المياه قبل الشعور بالعطش.

* التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى عند ظهور أعراض الإجهاد الحراري.

وتشمل أعراض الإجهاد الحراري: الصداع، والدوخة، وتشنجات القدمين أو اليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وتسارع النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية، والعطش الشديد، وصولًا إلى فقدان الوعي.

الموجة الحارة وزارة الصحة والسكان شرب المياه
