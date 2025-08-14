تبلغ ذروتها اليوم.. 8 نصائح مهمة من الصحة لتفادي مضاعفات الموجة الحارة
كتب- أحمد جمعة:
وجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح وإرشادات لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية المحتملة، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد وتبلغ ذروتها اليوم الخميس.
وشملت التوصيات ما يلي:
* الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.
* تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
* ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وخفيفة ذات ألوان فاتحة.
* إغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل نهارًا لحجب الحرارة، وإعادة فتحها ليلًا لتهوية الأماكن.
* استخدام المراوح أو أجهزة التبريد، مع تهوية جيدة للمكان.
* عدم خروج كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة في ساعات الذروة إلا للضرورة القصوى.
* عند الاضطرار للخروج، يُنصح باستخدام قبعة لحماية الرأس من الشمس، وشرب كميات وفيرة من المياه قبل الشعور بالعطش.
* التوجه الفوري إلى أقرب مستشفى عند ظهور أعراض الإجهاد الحراري.
وتشمل أعراض الإجهاد الحراري: الصداع، والدوخة، وتشنجات القدمين أو اليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وتسارع النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية، والعطش الشديد، وصولًا إلى فقدان الوعي.
