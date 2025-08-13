إعلان

وزير السياحة يبحث مع عمدة سراييفو زيادة أعداد السائحين وتعزيز التعاون

08:17 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

وزير السياحة يبحث مع عمدة سراييفو زيادة أعداد السا

كتب- محمد أبو بكر:

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بـSamir Avdic، عمدة مدينة سراييفو في ختام زيارته التي يقوم بها للبوسنة والهرسك لبحث سبل التعاون المشترك.

وأقام Samir Avdic مأدبة عشاء على شرف السيد الوزير، وحضر مأدبة العشاء السفير وليد حجاج سفير مصر في سراييفو، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتبادل الوزير وعمدة مدينة سراييفو، أطراف الحديث حيث تم التأكيد على أهمية الترويج لمصر كوجهة سياحية في السوق البوسني، ولمدينة سراييفو كوجهة سياحية في السوق المصري بما يساهم في زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب شريف فتحي، عن إعجابه بمدينة سراييفو واصفاً إياها بالمدينة الجميلة ذات الطبيعة الخلابة، كما يتميز شعبها بالألفة والود.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مجال السياحة ستعمل على فتح مجالات عديدة للتعاون بين البلدين في هذا الشأن.

كما استعرض الاستراتيجية الترويجية للوزارة والحملة الدولية التي أطلقتها تحت شعار "مصر... تنوع لا يُضاهى"، والتي تسلط الضوء على المنتجات السياحية الفريدة التي تتميز بها مصر، مشيراً إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير والمقرر له يوم 1 نوفمبر القادم.

ومن جانبه، أعرب عمدة سراييفو عن تطلعه لزيادة أعداد السائحين المصريين الوافدين إلى سراييفو، مؤكداً على أهمية السياحة للاقتصاد البوسني وأن الدولة تعمل على تنمية هذا القطاع الحيوي.

وزير السياحة يبحث مع عمدة سراييفو زيادة أعداد السائحين وتعزيز التعاون (2)

