مدبولي: مشروع قرار الأسبوع المقبل لتحديد مستحقي السكن من متضرري الإيجار القديم

06:54 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت اليوم قرارًا بتشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق المختلفة، طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم.

وأوضح "مدبولي"، بحسب بيان، الأربعاء، أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة كانت تدرس وتبحث جميع الجوانب قبل صدور القانون، مشيرًا إلى أن اللجان سيتم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات، وفق معايير واضحة بنظام النقاط لتحديد ما إذا كانت المنطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القيمة الشهرية للإيجار.

التنفيذ يبدأ السبت

أكد رئيس الوزراء، أن العمل بالقرار سيبدأ فورًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، حيث سيترأس اجتماع مجلس المحافظين لطلب التفعيل الفوري، مشددًا على أن الحكومة لن تتباطأ وستسير بخطى سريعة في جميع الملفات التي تهم المواطن مع تطبيق قانون الإيجار.

معايير توزيع السكن البديل

فيما يتعلق بملف الإيجار القديم، كشف رئيس الوزراء أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير وأولويات المستحقين للسكن البديل من المستأجرين، وفقًا للمادة 8 من القانون، تمهيدًا للموافقة عليه.

إطلاق المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد

أعلن مدبولي أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل سيتم إطلاق منصة إلكترونية وفتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المستحقين من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة.

وأوضح أن المنصة ستعمل لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، ليكون لدى الدولة حصر دقيق بنهاية هذه المدة، ما يتيح البدء في وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بهذا الملف.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قانون الإيجار القديم
