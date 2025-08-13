مدبولي: مصر سجلت أمس رقمًا قياسيًّا في استهلاك الكهرباء -تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر سجَّلت أمس الثلاثاء رقمًا قياسيًّا في استهلاكها الكهرباء بكل محافظات الجمهورية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن معدل الاستهلاك من الكهرباء أمس الثلاثاء بلغ 39.500 ألف ميجاوات بكل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية لتوفير الطاقة والتصدي لحالات قطع الكهرباء خلال صيف 2025.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة لديها رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي لكل مواد الطاقة خلال السنوات المقبلة .

