أحمد مراد أول الحضور لأداء صلاة الجنازة على الأديب صنع الله إبراهيم

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل، الكاتب أحمد مراد إلى مسجد آل رشدان بمدينة نصر، لأداء صلاة الجنازة على جثمان الأديب الكبير صنع الله إبراهيم.

ومن المقرر أن يُوارى جثمان الأديب الكبير الثرى في مدافن طريق العين السخنة، بعد صلاة الجنازة.

وتوجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فور ورود خبر وفاة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم، إلى مستشفى معهد ناصر، حيث تابع إجراءات خروج الجثمان، وقدم خالص العزاء إلى أسرة الفقيد، وابنته معبرًا عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل قامة أدبية وفكرية استثنائية.

وأكد وزير الثقافة أن رحيل الكاتب الكبير خسارة فادحة للساحة الأدبية والثقافية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة ستتابع كافة الإجراءات المتعلقة بتكريمه ودفنه بالشكل اللائق بمكانته.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود سعيد، مدير مستشفى معهد ناصر، أن الراحل عانى خلال الأيام الأخيرة من التهاب رئوي حاد، وتعرض خلال الساعات الأخيرة لفشل في وظائف الجهاز التنفسي وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وقد تم إجراء إنعاش قلبي رئوي دون استجابة، وتم إعلان الوفاة ظهر اليوم.

وتقدّم وزير الثقافة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

